OM - Polémique : Benedetto, Balerdi... Larguet s'agace sur l'arbitrage !

Publié le 15 février 2021 à 10h00 par La rédaction

Au terme du match nul (0-0) entre Bordeaux et l'OM qui aura vu le club marseilais écoper de deux cartons rouges en moins de cinq minutes, Nasser Larguet s'est agacé contre les décisions arbitrales prises dans cette rencontre.

L'OM a enchaîné ce dimanche contre Bordeaux un septième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Les Phocéens et les Girondins se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) qui permet à Marseille de revenir à la neuvième place du championnat, avec deux matches en retard et une différence de buts supérieure à celle d'Angers. Le fait marquant de ce match aura été de voir l'OM terminer le match à neuf joueurs après l'expulsion de Leonardo Balerdi à la 55ème minute de jeu, suivie par celle de Dario Benedetto quatre minutes plus tard. Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire de l'OM, n'a pas caché sa frustration à l'encontre du corps arbitral à l'issue de la rencontre.

« Se concentrer sur les arbitres, c'est une perte de temps »