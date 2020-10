Foot - OM

OM : Pierre Ménès s’enflamme pour le grand retour de Florian Thauvin !

Publié le 20 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Absent la saison dernière à cause d’une blessure, Florian Thauvin est de retour au top avec l’OM. Un niveau qui impressionne Pierre Ménès.

Buteur et passeur décisif face à Bordeaux, Florian Thauvin a encore rendu une très belle copie avec l’OM. D’ailleurs, depuis le début de la saison, le champion du monde montre qu’il est en grande forme, lui qui compte déjà 3 réalisations et 4 passes décisives depuis le début du championnat. André Villas-Boas peut donc s’appuyer sur un grand Thauvin, chose qu’il n’avait pas pu faire la saison dernière puisque le joueur de 27 ans était absent à cause d’une blessure. De son côté, le Marseillais a travaillé pour revenir à son meilleur niveau et il le montre lors de cet exercice.

« Très intéressant et très méritoire »