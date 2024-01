OM : Payet se lâche sur son plus gros échec

Hugo Chirossel

Parti de l'OM l'été dernier, Dimitri Payet aura passé près de 10 ans à Marseille. Un passage fait de hauts, mais également de bas et qui surtout n’aura débouché sur aucun titre remporté. Cette absence de trophée reste le plus grand regret du Réunionnais, tout comme la finale de l’Euro 2016 perdue avec l’équipe de France.

Après une dizaine d’années, Dimitri Payet a mis fin à son aventure à l’OM l’été dernier. Le Réunionnais de 36 ans aura marqué le club marseillais, dont il était le capitaine ces dernières saisons. Mais il lui manque tout de même quelque chose : un trophée.

Les regrets de Payet

« Des regrets ? Je ne suis pas quelqu’un qui regrette ce qu’il a fait, mais plutôt qui apprend de ses erreurs ou de ses actes. Le seul regret, je l'ai dit il y a pas longtemps, je pense que peut-être, même sûrement, j’aurais préféré laisser une trace un peu plus marquée à Marseille avec peut-être un trophée. C’est le seul truc qui me vient en tête, ou cette finale de l’Euro (en 2016, ndlr). Toutes les finales que j’ai pu jouer et que j’ai perdues, je pense que ça fait partie de mes regrets pour l’instant », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à Antenne Réunion .

« Les souvenirs restent positifs même s’il y a eu des moments difficiles »