OM : Nouveau clash avec Guendouzi

Thibault Morlain

Le week-end dernier, l’OM s’est incliné sur la pelouse du LOSC (2-1). Un match que le club phocéen n’avait pas préparé de la meilleure des manières puisqu’il avait été révélé que Dimitri Payet et Nuno Tavavres n’avaient pas été sélectionnés par Igor Tudor suite à un mauvais comportement durant l’entraînement. Mais voilà qu’on en apprend plus sur cette affaire qui concernerait également Matteo Guendouzi.

Face au LOSC, Igor Tudor avait fait certains choix forts pour constituer son groupe, se privant notamment de Dimitri Payet et Nuno Tavares. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu, mais l’entraîneur de l’OM avait visiblement ses raisons. En effet, il a été révélé que cette décision fait suite à un mauvais comportement du Français et du Portugais à l’entraînement. Tudor n’a donc pas apprécié et a ainsi écarté Tavares et Payet, qui pourrait d’ailleurs ne plus reporter le maillot de l’OM étant suspendu pour les dernières rencontres de Ligue 1.

Recruté à prix d’or, il veut rembourser l’OM la saison prochaine https://t.co/f0vYo7H6Em pic.twitter.com/Iz6MPhf6YL — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

« Guendouzi a été exclu en même temps »

Mais voilà que Dimitri Payet et Nuno Tavares n’auraient pas été les seuls à agacer Igor Tudor à l’entraînement avant cette rencontre entre le LOSC et l’OM. En effet, Matteo Guendouzi aurait lui aussi été sanctionné par son entraîneur. C’est ce qu’a révélé Jean-Charles De Bono pour Football Club de Marseille : « Dimitri Payet, Nuno Tavares et Matteo Guendouzi ont été exclus de l’entraînement vendredi. Je peux donner quelques infos que j’ai, de source sûre. On parle de Tavares et Payet mais Guendouzi a été exclu en même temps. Ils sont partis au vestiaire. Quelques minutes après, le coach s’est ravisé et a demandé à Guendouzi de revenir s’entraîner. On a beaucoup entendu parler des deux premiers mais Guendouzi aussi a été sanctionné par Tudor ».

Une histoire houleuse entre Tudor et Guendouzi

Au contraire de Dimitri Payet et Nuno Tavares, Matteo Guendouzi a tout de même été appelé par Igor Tudor pour jouer le match entre le LOSC et l’OM. Un clash qui n’est d’ailleurs pas le premier entre le Français et le Croate. En effet, en début de saison, après l’arrivée de Tudor sur le banc de l’OM, ça avait déjà fait des étincelles entre les deux hommes.