OM - McCourt : Réunion au sommet avec un entraîneur !

Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, va logiquement avoir son mot à dire au sujet de l'entraîneur qui dirigera le club en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Roberto De Zerbi, qui semble vouloir continuer l'aventure à l'OM, annonce d'ailleurs qu'il devrait échanger à ce sujet avec McCourt.

Les spéculations vont bon train depuis maintenant plusieurs mois au sujet de l'avenir de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM, d'autant que le coach italien figurerait sur la short-list du Milan AC. Interrogé en conférence de presse vendredi, il a fait le point sur sa situation personnelle à l'OM, et annonce un entretien à venir avec Frank McCourt, Pablo Longoria et Medhi Benatia pour faire le point.

« Il faut qu’on parle avec le propriétaire »

« À partir de dimanche, on aura le temps de parler avec le club, de faire le bilan, car ça a été une saison longue et pas facile. Ma volonté est de rester ici, je l’ai dit plusieurs fois. Il faut qu’on parle avec le club, le président, le propriétaire, tous les dirigeants, pour voir ce qu’il faut améliorer, ce qui ne s’est pas bien passé et pouvoir programmer le futur », assure De Zerbi.

De Zerbi parti pour rester ?

« Pour l’OM, arriver en Ligue des Champions est un point de départ. Ce n’est pas une arrivée », poursuit l'entraîneur de l'OM, qui semble donc vouloir rester au club l'an prochain pour mener l'équipe en Ligue des Champions. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM.