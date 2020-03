Foot - OM

OM : Marquinhos, David Luiz... L’énorme sortie de Villas-Boas sur Kamara

Publié le 4 mars 2020 à 23h45 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Boubacar Kamara brille dans le milieu de terrain de l’OM. André Villas-Boas n’a pas manqué de faire l’éloge de son joueur et de le comparer à de grands noms.

Plutôt utilisé comme défenseur central au début de sa carrière avec l’OM, Boubacar Kamara est, depuis cette saison, régulièrement placé en milieu de terrain. André Villas-Boas aime utiliser le joueur formé à l’OM dans l’entrejeu, et l’international Espoirs brille à ce poste qu’il a déjà occupé dans les catégories de jeunes. Kamara impressionne ainsi tout le monde, y compris Villas-Boas.

«Maintenant il veut jouer à ce poste, c'est pour ça que je l'ai maintenu »

Pas forcément enclin au départ à jouer à ce poste de sentinelle, Boubacar Kamara semble s’y être habitué, pour le plus grand bonheur de l'OM. Son coach l’a d’ailleurs comparé à de grands joueurs en conférence de presse : « C'est comme Marquinhos et David Luiz, ils sont capables de jouer aux deux postes. Il commence à prendre goût à ce poste de milieu, même s'il doit faire le double d'efforts ! Il apprend à connaitre la position et il commence à s'améliorer. Maintenant il veut jouer à ce poste, c'est pour ça que je l'ai maintenu ».