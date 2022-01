Foot - OM

OM - Malaise : Une recrue de Longoria prend rendez-vous avec Sampaoli !

Publié le 7 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Recrue estivale de Pablo Longoria, Amine Harit ne semble pas être indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli. Une situation que le milieu offensif aimerait bien changer.

Arrivé sous la forme d’un prêt à l’intersaison en provenance de Schalke 04 après que le président Pablo Longoria se soit entendu avec les dirigeants allemands, Amine Harit a pu disposer d’un temps de jeu conséquent dès ses débuts. Cependant, après quelques semaines, ses apparitions ont été plus rares et ses minutes ont considérablement diminuées. Hormis les deux derniers matchs de Coupe de France disputés par l’OM, la dernière rencontre à laquelle Harit a pris part remonte au 4 décembre dernier face à Brest (1-2). Une situation qui ne fait pas le bonheur du milieu offensif marocain qui a assuré qu’il comptait inverser la tendance auprès de Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM.

« J'aspire à jouer plus, rentrer 15 minutes, c'est difficile. A moi de faire le maximum »