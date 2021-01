Foot - OM

OM - Malaise : Une pépite de Villas-Boas vole au secours de Benedetto !

Publié le 19 janvier 2021 à 0h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Leonardo Balerdi a apporté son soutien à son compatriote argentin Dario Benedetto, qui traverse une période compliquée à l’OM.

Buteur ce samedi face à Nîmes (défaite 1-2), Dario Benedetto n’échappe pourtant pas aux critiques en ce début de saison. Auteur de seulement quatre buts en championnat cette saison, l’attaquant argentin peine à se montrer efficace, ce qui a le don d’agacer André Villas-Boas. « Par rapport à Dario, je ne regrette pas (de le titulariser). J’ai la fonction comme entraineur de l’aider à retrouver son niveau. C’est vrai qu’il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il continue à chercher sa forme, à chercher un déclic. C’est incroyable qu’il arrive à marquer ce but en fin de match, et qu’en même temps il rate une telle occasion en première mi-temps. Je pense que je peux l’aider à faire beaucoup mieux » a déclaré en conférence de presse l’entraîneur de l’OM.

« Je sais que c’est un grand attaquant, et qu’il va inverser la tendance »