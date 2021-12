Foot - OM

OM - Malaise : Une grosse mise au point révélée entre Milik et Sampaoli !

Publié le 22 décembre 2021 à 9h45 par T.M.

Si Arkadiusz Milik était très attendu à l’OM quand il est blessé, le voilà qu’il ne joue pas tout le temps depuis qu’il est revenu. Une situation qui a donné lieu à une explication entre le Polonais et Jorge Sampaoli.

Arrivé en janvier dernier à l’OM, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé comme le 9 qu’il manquait au club phocéen. Le Polonais a d’ailleurs énormément manqué à Jorge Sampaoli en début de saison et tout le monde attendait son retour. Mais une fois remis de ses pépins physiques, Milik s’est retrouvé… à s’asseoir sur le banc de touche. En effet, l’entraîneur de l’OM a fait des choix étonnants, n’hésitant pas à utiliser Dimitri Payet en faux 9 alors que l’ancien de Naples était pourtant bien apte. De quoi susciter certains incompréhensions, y compris chez Arkadiusz Milik.

L’explication