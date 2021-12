Foot - OM

OM - Malaise : Milik envoie un message inattendu à Sampaoli !

Publié le 13 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son passage sur le banc, Arkadiusz Milik estime que cela lui a fait du bien.

Absent en début de saison à cause d'une blessure, Arkadiusz Milik était très attendu pour reprendre sa place à la pointe de l'attaque de l'OM. Mais force est de constater qu'il déçoit depuis son retour. A tel point que Jorge Sampaoli n'a pas hésité à placer le Polonais sur le banc afin de replacer Dimitri Payet en position de faux-neuf. Et visiblement, Arkadiusz Milik a apprécié ce court passage sur le banc.

«Paradoxalement, c’était un moment positif pour moi»