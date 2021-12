Foot - OM

OM - Malaise : Un protégé de Sampaoli monte au créneau pour Milik !

Publié le 7 décembre 2021 à 1h45 par D.M.

Valentin Rongier est revenu sur les difficultés d'Arkadiusz Milik à l'OM depuis le début de la saison.

Victime d’une blessure au ménisque du genou gauche à la fin de la saison dernière, Arkadiusz Milik a du mal à retrouver son niveau. En manque de réussite en cé début de saison, l’attaquant polonais n’a pas débuté les derniers matches de l’OM et sa complémentarité avec Dimitri Payet est remise en cause. « Pour Milik, il y a aussi son absence lors de la préparation qui lui a fait perdre la continuité dans le collectif. On doit trouver cette complémentarité pour ne pas que l’équipe perde dans le jeu quand elle joue avec un 9 » a confié Jorge Sampaoli. Ce lundi, Valentin Rongier est revenu sur les difficultés rencontrées par Arkadiusz Milik depuis le début de la saison.

« Un 'Arek' à 100%, ça nous fait du bien »