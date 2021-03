Foot - OM

OM - Malaise : Les grosses explications de Larguet sur Olivier Ntcham !

Publié le 2 mars 2021 à 23h45 par T.M.

Désormais à l’OM, Olivier Ntcham joue toutefois très peu. Présent en conférence de presse, Nasser Larguet a tenu à s’expliquer.

Prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow, Olivier Ntcham n’a pas connu une arrivée facile à l’OM. En effet, c’est lui, ou du moins son recrutement par Pablo Longoria, qui est à l’origine du départ d’André Villas-Boas. Et bien que le Portugais ne soit désormais plus là, cela n’est toutefois pas tout rose pour le milieu de terrain. En effet, sous les ordres de Nasser Larguet, Ntcham a très peu joué depuis son arrivée. D’ailleurs, ce mardi, L’Equipe indiquait que ce temps de jeu limité pour Olivier Ntcham pourrait s’expliquer par les relations tendues entre Pablo Longoria et l’entraîneur intérimaire de l’OM.

« Il souffre un peu de la bonne santé de Bouba et Pape »