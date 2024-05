OM - Lorient : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Pierrick Levallet

Après avoir vu sa place en finale d'Europa League lui échapper au profit de l'Atalanta Bergame, l'OM retrouve la Ligue 1 ce dimanche. Les hommes de Jean-Louis Gasset reçoivent le FC Lorient au Stade Vélodrome. Alors que le club phocéen voudra se remettre en selle pour aller décrocher une place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, les Merlus jouent leur maintien et entendront donc prendre des points précieux pour leur survie dans l'élite.

Comme le PSG, l'OM n'ira pas en finale de coupe d'Europe cette saison. Battu par l'Atalanta Bergame en demi-finale d'Europa League, le club phocéen doit désormais se focaliser sur les derniers matchs de Ligue 1. Les hommes de Jean-Louis Gasset, neuvièmes, courent encore après une place européenne pour la saison prochaine. Et cela passe d'abord par un bon résultat au Stade Vélodrome contre le FC Lorient ce dimanche.

L'OM court encore après une place en coupe d'Europe

L'OM reçoit les Merlus à Marseille pour la 33e journée de Ligue 1. Sauf Valentin Rongier et Bilal Nadir, Jean-Louis Gasset devrait pouvoir compter sur tous ses joueurs, y compris Formose Mendy (absent contre le RC Lens). L'entraîneur de 70 ans devrait donc partir sur un schéma similaire à celui qu'il avait aligné contre l'Atalanta Bergame. Seuls Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia devraient être laissés au repos. Pape Gueye et Ulisses Garcia devraient donc avoir une chance de se montrer ce dimanche.



Composition probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Garcia - Clauss, Veretout, Gueye, Harit, Merlin - Ndiaye, Aubameyang

Le FC Lorient joue toujours son maintien en Ligue 1

Côté FC Lorient, la rencontre a tout autant d'enjeu. Les Merlus jouent leur maintien en Ligue 1. Les joueurs de Régis Le Bris occupent l'avant-dernière place du championnat et doivent donc tenter le tout pour le tout pour espérer décrocher cette place de barragiste et ensuite tenter de rester dans l'élite la saison prochaine. Cela passe donc par un bon résultat sur la pelouse de l'OM. Le FC Lorient ne pourra toutefois pas compter sur Isaak Touré (adducteurs), Ayman Kari (genou) et Igor Silva (genou)



Composition probable de Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Talbi - Katseris, Abergel, Louza, B. Mendy - Bouanani, Bamba, Ponceau

Où voir le match ?