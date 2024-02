OM : Longoria à l’origine d’un fiasco, ça gronde à Marseille

Jean de Teyssière

L'OM avait terminé à la deuxième place en 2022, puis à la troisième en 2023. Cette saison, l'OM ne risque pas de terminer sur le podium, eux qui pointent actuellement à la septième place et six points de retard sur le troisième. Surtout, ce qui prédomine, c'est le sentiment de voir cette équipe sans qualité, désabusée, incapable de gagner des matchs. La faute à une intersaison ratée ? En interne, c'est le sentiment qui domine.

Comme d'habitude depuis sa nomination au poste de président de l'OM, Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL. Au début, cela semblait marcher avec deux podiums successifs, mais ce mode de fonctionnement est en train de s'essouffler. Les supporters marseillais ont même fait part de leur ras-le-bol avec des banderoles critiquant leur président : « Longoria : Comment qualifier l'institution de primordiale quand on l'abandonne ? »

Cet été, plusieurs cadres sont partis

L'été marseillais a donc une nouvelle fois été animé avec 29 mouvements au total. Mais ce qui saute aux yeux, c'est surtout le nombre de cadres qui ont quitté le club. Matteo Guendouzi, Dimitri Payet, Cengiz Under, Sead Kolasinac ou encore Alexis Sanchez sont partis. Tout ça pour les remplacer par Joaquin Correa, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye.

Une intersaison ratée reconnue en interne