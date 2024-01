OM : L’OL lâche une terrible confidence sur Gattuso

Thibault Morlain

Pour remplacer Marcelino, l’OM a décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. Mais cela aurait pu se passer différemment pour l’Italien puisque quelques jours auparavant, il était annoncé dans le viseur de l’OL. Cela ne s’est toutefois pas fait entre les Gones et Gattuso et John Textor a d’ailleurs fait une confidence à propos de l’actuel entraîneur de l’OM.

Après avoir entraîné le Milan AC, Naples ou encore Valence, Gennaro Gattuso a posé récemment ses valises en Ligue 1. En effet, l’Italien s’est installé sur le banc de l’OM, prenant ainsi la place de Marcelino. A l’OL, on avait également pensé à Gattuso, mais c’est finalement son compatriote italien, Fabio Grosso, qui lui avait alors été préféré. Au final, cela aura été un fiasco pour les Gones.

Gattuso n’aurait rien pu faire pour l’OL

Dans un entretien accordé ce mardi à L’Equipe , John Textor a interrogé sur l’échec de Fabio Grosso à l’OL. Evoquant alors Gennaro Gattuso, le patron des Gones a avoué : « Qu'il s'agisse de Gennaro (Gattuso), Fabio ou Oliver (Glasner), il n'y avait tout simplement pas de grande opportunité d'entraîneurs qualifiés pour arriver dans ce moment difficile, au coeur d'une saison, afin d'opérer des transformations ».

« Je suis content de comment les choses se sont déroulées »