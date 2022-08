Foot - OM

OM : Les clashs de Marcelo Bielsa à Marseille

Publié le 25 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé sur le banc de l’OM lors de la saisons 2014-2015, Marcelo Bielsa a marqué de son empreinte sa courte histoire avec le club phocéen. Et si cette collaboration fut plutôt une réussite sur le plan sportif, il en a été autrement sur le plan relationnel pour l’entraîneur argentin, qui s’est retrouvé au cœur de nombreux clashs.

Août 2014, ça chauffe avec Amalfitano

De retour de prêt de West Bromwich Albion à l’été 2014, Morgan Amalfitano n’entrait plus du tout dans les plans de l’OM qui souhaitait s’en séparer, et le milieu offensif avait lors reçu l’ordre de ne plus venir s’entraîner avec l’équipe première. Une directive qui n’a pas été suivie par Amalfitano, et une altercation a fini par éclater avec Marcelo Bielsa qui a même fini par interrompre une séance d’entraînement en août 2014 puisque son joueur s’était incrusté pour faire les exercices avec le reste du groupe et refusait de s’éclipser. Le début d’une longue série de clashs pour Bielsa à l’OM…

Septembre 2014, Bielsa dézingue Labrune sur le recrutement

Cette conférence de presse du jeudi 4 septembre 2014 restera dans les mémoires des fervents supporters de Marcelo Bielsa à l’OM. Le technicien argentin s’est présenté furieux devant les journalistes, reprochant à Vincent Labrune de se pas avoir tenu ses promesses au sujet du mercato estival : « Il a pris des engagements qu'il savait depuis le début qu'il n'allait pas tenir », a notamment expliqué Bielsa, ciblant directement le recrutement de Doria qui venait de débarquer de Botafogo pour 5M€ : « C'est lundi après-midi, au moment où il passait la visite médicale, que j'ai appris l'arrivée de Doria. Je m'y suis opposé, mais je n'ai pas pu donner mon avis (…) Aucun joueur arrivé à l'Olympique de Marseille ne l'a été à mon initiative. J'ai proposé douze options, aucune ne s'est concrétisée. Le bilan de ce mercato est négatif. Si tout m'avait été dit avec sincérité, je l'aurais accepté. Là, ça me révolte », avait sèchement lancé Bielsa. Un moment marquant de son passage à l’OM.

Décembre 2014, Payet laissé sur le côté par Bielsa

Quelques mois plus tard, en décembre 2014, Marcelo Bielsa se retrouve en confrontation avec celui qui sera pourtant l’un de ses éléments-clés pour le reste de la saison : Dimitri Payet. Déçu du manque d’implication de ce dernier aux séances d’entraînement, l’entraîneur de l’OM lui aurait fait savoir et un clash aurait fini par éclater entre les deux hommes. Et Payet avait finalement été laissé de côté quelques jours plus tard, pour la réception du LOSC en championnat…

Gignac-Bielsa, le clash en février 2015

Mais Dimitri Payet n’a pas été le seul cadre de l’OM à se prendre le bec avec le charismatique Marcelo Bielsa, puisqu’André-Pierre Gignac est également passé par là. Les faits datent de février 2015 : l’international français traverse une période de doutes et peine à retrouver son efficacité devant le but, tandis que sa doublure Michy Batshuayi est en train de clairement monter en puissance. C’est alors que Bielsa décidé de titulariser le Belge pour un match de championnat contre Caen, ce qui aurait provoqué la colère de Gignac… L’ancien Toulousain aurait tout d'abord refusé d'assister à une séance vidéo organisée par Bielsa, et a donc été envoyé s’entraîner avec les jeunes sur un terrain annexe en guise de sanction. Ambiance…