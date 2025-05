OM : L’entraîneur de la saison prochaine est annoncé, «il est merveilleux»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, l’OM a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cela permet donc aux Marseillais de préparer l’avenir et notamment le prochain mercato qui s’annonce crucial. Le tout, toujours sous la houlette de Roberto De Zerbi encensé par Ludovic Obraniak.

L'été dernier, l'OM a réussi un énorme coup en attirant Roberto De Zerbi sur son banc pour remplacer Jean-Louis Gasset. Après une première saison en dents-de-scie, l'Italien a assuré l'essentiel en qualifiant l'OM pour la Ligue des champions. Ludovic Obraniak s'enflamme d'ailleurs pour De Zerbi et annonce du lourd pour la saison prochaine.

Obraniak s'enflamme pour De Zerbi

« Il a su bien négocier les virages qui auraient pu amener l’OM dans le précipice. En début de saison, il a su mettre un coup de pression quand ça n’allait pas, en offrant sa tête avec le désormais célèbre : "Si je suis le problème, je m’en vais". Cela a eu, immédiatement, un impact positif. Dans le sprint final, il impose ce stage à Rome contre vents et marées, et finalement c’est positif. Les gars ont changé d’état d’esprit, Greenwood est redevenu sérieux et décisif. Il a eu raison sur toute la ligne. C’est un entraîneur merveilleux », s’enflamme l’ancien joueur du LOSC dans les colonnes de La Provence avant d’en rajouter une couche.

«C’est un entraîneur merveilleux»

« On ne mesure pas assez la chance que l’on a d’avoir ce type d’entraîneur dans notre championnat. On se permet des fois de taper bêtement sur des gens qui ont fait des choses exceptionnelles à l’étranger. Je ne boude pas mon plaisir, je suis ravi de le voir ici, dans le championnat de France et en particulier à Marseille. Il correspond bien à la ville. Ce n’est pas feint toutes ses réactions, comme après le troisième but au Havre où il court vers le parcage et s’accroche au grillage. Je pense qu’il est vraiment fou dans sa tête. Il a été élevé dans la culture ultra, ça se ressent, ce n’est pas joué. C’est un profil qui colle à cette ville », ajoute Ludovic Obraniak.