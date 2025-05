OM : L’entraîneur de la saison prochaine est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi a atteint son principal objectif cette saison en qualifiant son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et à en croire les dernières tendances, et sauf énorme rebondissement de dernière minute, le coach italien sera encore sur le banc de l'OM l'an prochain.

C'est un fait, Roberto De Zerbi a fait l'objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines au sujet de son avenir sur le banc de l'OM. Le coach italien a notamment été annoncé avec insistance dans le collimateur du Milan AC, qui s'apprête à changer de coach cet été. Mais De Zerbi a atteint son objectif en qualifiant l'OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, et son avenir semble désormais assez clair.

« De Zerbi va rester à l'OM »

Le journaliste Florent Germain a dégagé une tendance assez nette mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, en ce qui concerne l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM : « Je ne mets pas ma main à couper, mais je pense qu’il va rester. J’ai le sentiment que la qualif en Ligue des Champions, et le fait qu’ils ont retrouvé une certaine union en interne et qu’au final l’essentiel est là et que le projet va continuer. La direction est aussi consciente qu’il faut de la stabilité. Ils vont s’asseoir pour régler ce qu’il y a à régler, mais j’ai bon espoir qu’il reste (…) Je ne vois pas la direction changer de coach. Pour moi, la raison va l’emporter », explique-t-il.

Riolo confirme

Un ressenti confirmé dans la foulée par Daniel Riolo, qui ne semble pas croire à un départ de l'entraîneur italien de l'OM cet été : « Les précédents récents montrent que tout peut arriver. Je ne le vois pas maintenant dire qu’il ne continue pas même s’il peut dire durant le mercato : "Ah vous m’aviez promis des joueurs et ils ne viennent pas". En plus, il irait où ? Je ne sais pas s’il intéresse vraiment le Milan AC », lâche Riolo. Voilà qui est clair.