OM : Le vestiaire au bord de l'implosion

Publié le 6 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Un mois après sa nomination à la tête de l'OM, Igor Tudor s'est mis une bonne partie de son vestiaire à dos. Des cadres comme Gerson et Mattéo Guendouzi ont déjà eu une altercation avec leur nouveau coach. Ses méthodes ne font pas l'unanimité, mais son président le soutien malgré tout.

Que se passe-t-il à l'OM ? Après le départ inattendu de Jorge Sampaoli au début de l'été, la situation du club ne cesse de s'empirer. L'Argentin était très adoré de son vestiaire, tout le contraire de son successeur Igor Tudor. En effet, la méthode Tudor ne plaît pas car elle est jugée trop stricte. De plus, son discours est ferme car il compte se faire respecter et est prêt à mettre des cadres sur le banc de touche. Mais le vestiaire marseillais possède des gros caractères et la situation semble presque avoir atteint un point de non-retour. Après Gerson, c'est Mattéo Guendouzi qui a eu une altercation avec le Croate. Le président Longoria a tenu à réaffirmer son soutien à son coach et a prévenu l'entièreté du vestiaire : aucun cadeau ne sera fait.

OM : Le coup de gueule de Longoria devant le vestiaire de Tudor https://t.co/LElETPL2XV pic.twitter.com/am7g6RNOnA — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

La méthode ne passe toujours pas

Dans la tourmente depuis son arrivée, Igor Tudor peine à se faire aimer de son vestiaire. Sa méthode dérange et il n'a pas peur de prendre des décisions radicales. Des entraînements ont lieu à 19 heures et les joueurs rentrent chez eux les jambes lourdes vers 22 heures. Le Croate compte remettre les statuts des joueurs à zéro et ne se privera pas de mettre des cadres sur le banc pour asseoir son autorité.

Longoria soutient son coach

Le président de l'OM a pris la parole ce mardi à la Commanderie pour mettre les choses au clair avec son vestiaire. Il a réaffirmé que le Croate avait tout son soutien et qu'il ne ferait aucun cadeau en cas de problèmes. « C'est moi qui ai choisi l'entraîneur et il a tout mon soutien. Ceux qui ne sont pas contents peuvent toujours venir me voir dans mon bureau et on trouvera une solution pour un transfert » a-t-il déclaré. Une mise au point nécessaire après la brouille de dimanche

Tudor et Guendouzi ont eu une altercation