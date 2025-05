OM : Le troll qui fait le buzz !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis sa signature à l'OM l'été dernier, Neal Maupay a confirmé sa réputation de grand chambreur sur les réseaux sociaux. Ce qui a inspiré son barber. S'étant rendu à un salon de coiffure pour se faire une coupe, le coiffeur l'a piégé avec une cape du PSG, ennemi historique de l'OM.

S'il y a un joueur de l'OM qui est friand du troll, c'est bien Neal Maupay. Que ce soit ses adversaires ou même ses anciennes équipes, l'attaquant recruté par l'Olympique de Marseille et qui est considéré par Roberto De Zerbi comme étant son fils, n'épargne personne. Moqueries sur moqueries.

Neal Maupay l'avoue, il adore chambrer ! En conférence de presse ces derniers mois, Neal Maypay justifiait son côté chambreur. « J’aime bien chambrer et c’est tout. Les réseaux sociaux sont pour tout le monde, tout le monde donne son avis, je le fais aussi. C’est pas parce que je joue au foot que je dois m’en priver. J’aime bien envoyer des piques comme les supporters et les joueurs le font. J’ai toujours été moi-même. Vous me prenez pour un fou, mais vous ne chambrez pas avec vos amis ? J’ai juste une plateforme… Je le faisais avant, je le ferai après le foot. Pour certains joueurs, avec la notoriété, c’est compliqué d’être soi-même. Je préfère être moi-même ».