200M€ : Le gros coup tenté à l’OM !

Avant d’être nommé président de l’OM par Frank McCourt, lors du rachat en 2016, Jacques-Henri Eyraud avait lui-même envisagé de racheter le club. L’ancien dirigeant marseillais révèle avoir tenté de lever 200 millions d’euros pour concrétiser ce projet. Un rêve avorté qu’il raconte en détail dans le podcast Dream Team.

« Je pars de Paris Turf surtout parce que j’entends la propriétaire de l’OM annoncer publiquement qu’elle veut vendre. Ça, c’est assez rare. Je me dis : dans le sport, c’est une des plus belles, si ce n’est la plus belle marque dans le football, et je me dis que ça, c’est pour moi. Je commence à lever à peu près 200 M€ », raconte dans un premier temps l’ancien président de l’ OM .

Le plan de Jacques-Henri Eyraud

« Comment on lève 200 M€ ? D’abord, rien n’est impossible si tu as un bon dossier et qu’on arrive à être convaincant. On commence à surfer sur ce qui est encore une petite vague, mais qui fait du sport professionnel un domaine qui intéresse de plus en plus les actionnaires et les investisseurs étrangers, notamment américains », poursuit Jacques-Henri Eyraud.