OM : Le scandale est confirmé ?

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien arbitre professionnel Bruno Derrien a donné son analyse de l’expulsion d’Emerson Palmieri mercredi face au Sporting Portugal, qui a entraîné la défaite de l’OM (2-1). S’il considère son deuxième carton jaune pour simulation comme justifié, il a exprimé ses doutes sur le premier avertissement reçu par l’international italien.
À l’instar de Roberto De Zerbi, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi fustigé un arbitrage qu’il considère comme « scandaleux » mercredi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). En cause, principalement l’expulsion d’Emerson Palmieri en fin de première période, alors que les Olympiens menaient 0-1.
« L’arbitre estime qu’il simule et est obligé de mettre un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge »
« Le fait du match bien sûr, c'est l’expulsion d’Emerson qui met ses coéquipiers à 10. Le premier carton jaune, il ne peut pas faire grand-chose à part se couper le bras, et puis ce deuxième avertissement est tout à fait justifié. En direct, on a le sentiment qu’il y a faute et puis quand on revoit les images, on voit qu’il essaye d’obtenir un penalty. L’arbitre estime qu’il simule et est obligé de mettre un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge », a analysé l'ancien arbitre professionnel Bruno Derrien dans Rothen s’enflamme sur RMC.
Bruno Derrien « pas totalement convaincu » par le premier carton jaune d’Emerson Palmieri
« Le débat est plutôt autour du premier carton jaune : Y avait-il obligation de sortir un jaune sur cette main ? Certes le bras est un peu décollé, mais est-ce que c’est un acte d’anti-jeu ? Je ne suis pas totalement convaincu », a ajouté Bruno Derrien. « À partir du moment où tu siffles une simulation, tu es obligé de l’accompagner d’un carton jaune. Il est obligé d’appliquer la règle parce que lui aussi dispute un championnat entre les arbitres européens et souhaite avoir une bonne note et continuer à diriger les matchs de Ligue des champions. »