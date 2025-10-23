OM : Le scandale est confirmé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien arbitre professionnel Bruno Derrien a donné son analyse de l’expulsion d’Emerson Palmieri mercredi face au Sporting Portugal, qui a entraîné la défaite de l’OM (2-1). S’il considère son deuxième carton jaune pour simulation comme justifié, il a exprimé ses doutes sur le premier avertissement reçu par l’international italien.

À l’instar de Roberto De Zerbi, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi fustigé un arbitrage qu’il considère comme « scandaleux » mercredi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). En cause, principalement l’expulsion d’Emerson Palmieri en fin de première période, alors que les Olympiens menaient 0-1.

« L’arbitre estime qu’il simule et est obligé de mettre un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge » « Le fait du match bien sûr, c'est l’expulsion d’Emerson qui met ses coéquipiers à 10. Le premier carton jaune, il ne peut pas faire grand-chose à part se couper le bras, et puis ce deuxième avertissement est tout à fait justifié. En direct, on a le sentiment qu’il y a faute et puis quand on revoit les images, on voit qu’il essaye d’obtenir un penalty. L’arbitre estime qu’il simule et est obligé de mettre un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge », a analysé l'ancien arbitre professionnel Bruno Derrien dans Rothen s’enflamme sur RMC.