OM : Le responsable de la crise révélé ?

La crise qui a frappé l'OM le 19 septembre dernier peut-elle trouver sa source un an auparavant ? A l'issue de la saison 2021-2022, Jorge Sampaoli décide de ne pas continuer à l'OM et c'est Igor Tudor qui prend les rênes de l'équipe. Le courant a du mal à passer, puisqu'il est notamment sifflé lors du premier match de la saison, face à Reims. La rupture semblerait s'être produite ici, entre Pablo Longoria et les supporters.

Lors de sa prise de poste en février 2021 à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria décide de se mettre les supporters de l'OM dans la poche et commence à les brosser dans le sens du poil. Au début, ça marche puisque sa première année de présidence se déroule sans accrocs notoires. La seconde place obtenue en Ligue 1, avec la qualification directe en Ligue des Champions amènera une union sacrée au club, qui ne durera pas longtemps.

Tudor sifflé, le point de départ de la crise ?

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, la relation entre Pablo Longoria et les groupes de supporters continuait à bien se passer. La nomination d'Igor Tudor au poste d'entraîneur de l'OM a commencé à mettre de l'huile sur le feu car l'entraîneur croate n'a jamais vraiment réussi à faire l'unanimité autour de lui. Pour preuve, dès le premier match de l'OM face à Reims le 7 août 2022, le nom du Croate a été sifflé par le Vélodrome...

Longoria en veut à tout le monde