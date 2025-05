OM : Le PSG fait rêver McCourt !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage par deux fois à Marseille au cours des derniers mois, Frank McCourt n’est pas seulement allé voir Roberto De Zerbi et ses hommes au Stade Vélodrome, mais également l’équipe féminine de l’OM. Une équipe, toute juste promue en Arkema Première Ligue, que le propriétaire de l’Olympique de Marseille veut continuer à développer, lui qui n’est pas insensible aux performances de l’OL et du PSG.

Lundi, Pablo Longoria a pris la parole sur le réseau social LinkedIn, après la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (1-3). Un succès synonyme de qualification directe en Ligue des champions, l’objectif affiché par le club en début de saison, et obtenue malgré les nombreuses personnes qui ont essayé « de nous faire tomber. Certains ont semé le doute, voulu créer la division, misé sur l’explosion », selon les dires du président de l’Olympique de Marseille.

L’OM veut continuer de développer sa section féminine

Le long message de félicitation de Pablo Longoria ne s’adressait pas qu’à l’équipe de Roberto De Zerbi, mais également à l’équipe féminine, qui a décroché sa promotion en Arkema Première Ligue. « Je veux féliciter chaleureusement notre équipe féminine, qui valide son accession en D1 Arkema, la première division. Huit victoires consécutives pour conclure la saison, un objectif atteint avec exigence et courage. Bravo aux joueuses, au staff, et à Stefano Petruzzo, pour son travail exceptionnel mené depuis des mois », a confié le président de l’OM.

L’OL et le PSG font rêver McCourt

Comme indiqué par RMC Sport, le message de Pablo Longoria n’est pas anodin, car l’OM souhaite continuer à développer sa section féminine. Frank McCourt s’y intéresse de plus en plus et n’est pas insensible aux performances de l’OL et du PSG, qui seront opposés en finale des playoffs de l'Arkema Première Ligue ce vendredi. L'homme d’affaires américain a d’ailleurs assisté à deux rencontres de l'équipe féminine de l’OM lors de ses passages à Marseille ces derniers mois. Le club veut continuer de développer et d’investir dans sa section féminine. Cette dernière pourrait alors avoir son stade et en ce sens, une mise aux normes du stade Delort, située juste à côté du Vélodrome, est une option étudiée, bien qu’elle soit compliquée.