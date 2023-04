OM : Le gouvernement Macron réagit à la polémique raciste

La rédaction

En marge du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille dimanche dernier, de violents affrontements ont eu lieu entre les supporters marseillais et lyonnais. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit des affrontements entre plusieurs groupes d'individus. Un supporter, habillé de blanc est roué de coups et bénéficiera de trois jours d'ITT. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera a réagit sur Twitter.

Le match importantissime pour l'OM s'est très bien déroulé sur le terrain avec une victoire à la toute dernière seconde sur le terrain de l'OL (1-2). Les Phocéens ont alors pu récupérer leur deuxième place mais ce match a malheureusement été gâché par des affrontements et des insultes à caractères racistes...

« Tu n’es pas chez toi sale n**gre »

Dans les vidéos ayant tourné sur les réseaux sociaux, on y voit l'affrontement entre deux bandes. De temps en temps, des propos clairement racistes sortent de la bouche de certains personnes présentes sur place. On peut y entendre des « Tu n’es pas chez toi sale n**gre », ou encore « bande de n**gres ».

Mercato : De gros coups proposés à l'OM ! https://t.co/L2hlloq13y pic.twitter.com/mZ5F4BQItR — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

La ministre des Sports dénonce un comportement « abject »