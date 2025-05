OM : Le coup de pression du grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'hiver dernier par l'OM, Amine Gouiri nourrit de très grandes ambitions pour l'avenir du club phocéen. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, celui que l'on considère désormais comme le grand attaquant du projet actuel met même un coup de pression au PSG, qu'il souhaite concurrencer le plus rapidement possible pour le titre.

L'OM champion de France devant le PSG, faut-il vraiment y croire ? Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Amine Gouiri (25 ans) se livre sans détour à ce sujet. Le numéro 9 marseillais, qui empile les buts depuis son arrivée l'hiver dernier, se prend à rêver et met plus que jamais la pression sur le PSG.

Gouiri veut « se battre avec le PSG » « Ce que j’ai découvert ici ? Un grand. Ça bosse très bien. Puis il y a un engouement incroyable. Le Stade-Vélodrome, c'est quelque chose. Ce club doit se stabiliser maintenant en se qualifiant tous les ans en Ligue des champions, puis en devenant un club qui compte en Europe. Le club a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain. Il faut l'exploiter », lâche Amine Gouiri.