OM : Le coup de foudre à la télévision

Au détour d'une question sur Roberto De Zerbi posée par un journaliste de beIN SPORTS en interview, Amine Gouiri a déclaré sa flamme à son coach du côté de l'OM. L'entraîneur italien est tout bonnement spécial et le complète totalement afin de pleinement s'exprimer en faisant vibrer au passage les supporters de l'Olympique de Marseille.

Après l'OL, son club formateur où il est resté trois ans avec l'équipe première après son passage à l'académie des Gones, Amine Gouiri a connu l'OGC Nice puis le Stade Rennais. C'est avec l'équipe bretonne que l'Olympique de Marseille a fait affaires pendant le mercato hivernal pour se mettre d'accord sur un transfert à 22M€ bonus compris pour que Gouiri devienne le nouveau numéro 9 de l'OM.

«Je suis dans le bon club et entouré des bonnes personnes pour passer ce palier»

L'OM tient son «grantatakan» ? C'est le ressenti de Roberto De Zerbi. « De Zerbi me voit comme un attaquant de classe mondiale ? J'ai conscience de mes qualités, je sais où je veux aller. Comme je le dis souvent, je suis dans le bon club et entouré des bonnes personnes pour passer ce palier là ». a dans un premier temps confié Amine Gouiri à beIN SPORTS.

«C'est un coach qui me va très bien, c'est ce que j'aime»

Pendant son entretien avec le co-diffuseur de la Ligue 1 cette saison, Amine Gouiri n'a pas dissimulé son affection pour Roberto De Zerbi que ce soit en tant qu'être humain et entraîneur. « De Zerbi, le meilleur coach que j'ai eu ? Je pense que oui. Il est franchement très exigeant, très pointilleux sur chaque détail et il ne te lâche pas. J'aime beaucoup travailler avec ce coach là. C'est un coach qui me va très bien, c'est ce que j'aime. Qui me pousse tout le temps et qui me lâche pas ».