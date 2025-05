OM : Le clash avec Mathieu Valbuena !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Havre, André Ayew aura passé 6 années de sa carrière sous le maillot de l’OM. Formé au sein du club phocéen, le Ghanéen y a connu des émotions très fortes, mais aussi certains accrochages. Ayew l’a ainsi révélé, ça aurait notamment chauffé avec son coéquipier de l’époque à l’OM, Mathieu Valbuena.

Passé par l’OM entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena n’a pas eu les meilleures relations avec certains de ses partenaires sur la Canebière. Les tensions les plus connues sont bien évidemment celles avec Dimitri Payet et Florian Thauvin. Mais voilà qu’il y a également eu des accrochages entre André Ayew et Valbuena.

« Je n’ai pas eu vraiment de vrai clash. Peut-être avec Mathieu »

C’est d’ailleurs André Ayew qui a évoqué ces tensions avec Mathieu Valbuena pour Kampo. « Ça a déjà clashé ? Je n’ai pas eu vraiment de vrai clash. Peut-être avec Mathieu (Valbuena). A cause de quoi ? Tu sais sur les terrains, ne pas lâcher le ballon, donner le ballon », a lâché le Ghanéen.

« Hatem, il ne va pas s’embrouiller avec toi »

« Ben Arfa aussi gardait le ballon ? Oui, mais ce n’était pas pareil. Hatem, il ne va pas s’embrouiller avec toi, il prend le ballon il fait ce qu’il a à faire », a ensuite expliqué André Ayew.