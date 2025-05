OM : La première recrue de l’été trouvée en Ligue 1 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par Medhi Benatia ce samedi soir, le secteur défensif devrait recevoir une attention particulière cet été. L'OM souhaiterait recruter deux centraux et des discussions sont en cours avec un profil. A en croire la presse argentine, le club marseillais aurait pris la température dans un dossier lancé il y a plusieurs mois.

L’OM va avoir besoin de renforts pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. L’un des postes visés concerne la défense. Selon l’avis de la direction, le groupe marseillais a concédé beaucoup trop de buts durant cet exercice.

Benatia annonce la couleur

« On sait que l’on a mis pas mal de buts, on en a encaissé beaucoup. Avec le départ de Lilian Brassier, on avait décidé de faire jouer Kondogbia derrière. Peut-être qu’il faudra remettre Kondogbia au milieu et faire deux centraux parce qu’avec 55 matches, il va manquer des éléments derrière » a déclaré Medhi Benatia, présent sur le plateau de beIN SPORTS avant la rencontre face à Rennes.

Un joueur du RC Lens contacté

Selon la presse argentine, l’OM n’a pas perdu du temps puisque des discussions sont en cours avec plusieurs profils dont Facundo Medina. Étant donné la réaction du défenseur argentin au moment de sa sortie ce samedi, il est acquis qu’il quittera le RC Lens lors du mercato estival. Lié jusqu’en 2028, Medina serait l’une des premières pistes étudiées par l’OM à en croire TYC Sports. Aux dernières nouvelles, les Sang et Or se montraient bien gourmands dans ce dossier.