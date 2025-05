Benatia : Le gros coup de pression à l’OM

La rédaction

Recruté cet hiver par l’OM, Amine Gouiri s’éclate sous les couleurs marseillaises. Porté par un Medhi Benatia très impliqué au quotidien, l’international algérien a retrouvé confiance et efficacité. Auteur de 10 buts en 13 matchs, il s’impose comme l’un des hommes forts de la qualification olympienne en Ligue des champions.

Amine Gouiri a rejoint l’OM lors du dernier mercato d’hiver. Un super coup du tandem Benatia-Longoria puisque l’international algérien remplit parfaitement les attentes, voire les dépasse. Il est sans aucun doute l’un des principaux artisans de la qualification de l’OM en Ligue des champions.

«Il ne me lâche pas»

Contacté par Medhi Benatia, Amine Gouiri explique à BeIN Sports que le directeur sportif de l’OM ne le lâche pas d’une semelle :

« Ma relation avec Benatia au quotidien ? Il prend le temps avec chaque joueur pour parler, surtout dans les moments un peu difficiles. Il ne me lâche pas, il est exigeant et veut que je fasse toujours plus. C’est ce que j’aime : qu’on me pousse tout le temps, comme ça je me remets à chaque fois en question. »

Le renouveau d’Amine Gouiri

Des coups de pression qui portent leurs fruits, au vu de l’état de forme du buteur de l'OM. En treize rencontres sous le maillot phocéen, Amine Gouiri a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un joueur qui semble avoir enfin trouvé l’environnement idéal.