OM : La grande annonce de Benatia sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur du football de l'OM depuis janvier dernier, Medhi Benatia a affiché sa satisfaction après la qualification de son équipe pour la prochaine Ligue des champions. S'il n'a pas voulu dévoiler le choix qu'il aurait pris en cas d'échec, il a officialisé sa présence dans l'organigramme phocéen la saison prochaine.

L’OM peut souffler. L’objectif a été atteint avec cette place en Ligue des champions la saison prochaine. Ce résultat a été vécu comme un soulagement au sein du club. Avant la rencontre face à Rennes, Medhi Benatia a évoqué son état d’esprit.

L'OM peut respirer

« On a eu une saison un peu compliqué mais c’est le championnat. Pour les téléspectateurs, c’était plaisant. Mais l’objectif est réalisé, c’est beaucoup de soulagement, de fierté d’avoir inversé la tendance. On avait a cœur avec le président d’apporter de la joie » a confié le directeur du football de l’OM.

« Avec Pablo, on est investi à 100 % »

Par la suite, Benatia a été interrogé sur son avenir. S’il n’a pas voulu dire ce qu’il aurait fait en cas d’échec, l’ancien international marocain a confirmé sa présence à l’OM la saison prochaine. « Pablo a ma confiance, il m’a demandé de l’aider, c’est un rôle qui me tient à cœur. C’est différent d’une carrière de jouer, c’est beaucoup de pression, on a la gestion de tout un club. Avec Pablo, on est investi à 100 %, on ne peut pas se permettre de déjouer. Tant que Pablo et l’OM ont besoin de moi, on va tout faire » a-t-il déclaré.