OM : «Il y a de la colère», la tension monte à Marseille

Hugo Chirossel

Ce jeudi soir, l’OM reçoit le Shakhtar Donetsk, dans le cadre des barrages retour de Ligue Europa. Une rencontre qui sera la première depuis le départ de Gennaro Gattuso, remplacé par Jean-Louis Gasset. Les supporters marseillais quant à eux, en colère en raison de la situation du club, préparent un accueil un peu houleux aux joueurs.

Quatre jours après sa défaite à Brest (1-0), ayant entraîné le départ de Gennaro Gattuso, l’OM reçoit le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir, pour son barrage retour de Ligue Europa. Les Olympiens avaient été tenus en échec au match aller (2-2) et devront s’imposer pour obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale. À quelques minutes du début de ce match, Florent Germain, journaliste pour RMC Sport , a fait le point sur l’accueil qu’allaient réserver les supporters de l’OM.

63 000 personnes attendues au Stade Vélodrome

« J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant cet accueil. La bonne, c’est qu’on vous confirme un stade qui normalement sera plein, puisque les derniers chiffres ce sont 63 000 billets vendus. Il faut préciser que dans ces 63 000 supporters on compte aussi les abonnés, on sait que cette saison il y avait environ 45 000 abonnés qui de facto avaient déjà une place pour ce match. Et on a déjà vu, sur des OM-Metz par exemple, des matchs récents, qu’il y avait une petite frange des supporters qui boudait et qui était fâchée, qui malgré le fait d’avoir une place pour le match de l’OM n’allait pas au stade », a déclaré Florent Germain. Les supporters de l’OM comptent exprimer leur colère face à la situation actuelle du club.

«Il y a de la colère, forcément, un petit peu d’électricité, du mécontentement chez les supporters»