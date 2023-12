OM : Il raconte son calvaire avec Gattuso

La rédaction

En manque criant de réussite depuis son arrivée à l'OM à l'hiver 2023, Vitinha n'a pas survécu au changement d'entraîneur et a été condamné à cirer le banc au début du mandat de Gennaro Gattuso fin septembre. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Portugais est revenu sur cette situation, affirmant que cela ne freine pas sa motivation.

Débarqué à l'OM en provenance de Braga au mois de janvier dernier, Vitinha a connu des débuts difficiles sous ses nouvelles couleurs. Fréquemment relégué sur le banc sous les mandats d'Igor Tudor et Marcelino, l'attaquant portugais ne déroge pas à la règle depuis la prise de fonction de Gennaro Gattuso à la tête du club olympien fin septembre.

« Que ce soit sur le banc ou comme titulaire, je répondrai présent »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Vitinha a expliqué ne pas être affecté par cette situation. « Quand il est arrivé, je me suis retrouvé plutôt sur le banc, en raison de mes performances, c'est vrai. J'ai dû aller sur le banc, ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. On doit donner de son mieux, y compris comme remplaçant. J'ai dû montrer avec mon travail et ce que je donne à l'entraînement. Il a vu mon travail quotidien. J'ai sauté sur l'occasion pour être titulaire sur un match. Que ce soit sur le banc ou comme titulaire, je répondrai présent » .

Vitinha n'est même pas titularisé la moitié du temps cette saison

Jusqu'à présent, l'attaquant lusitanien a en effet plus souvent démarré les rencontres depuis le banc. Sur 21 feuilles de matches toutes compétitions confondues, le Portugais a été titularisé qu'à 9 reprises. Face à Nice le 21 octobre dernier (défaite 1-0), Vitinha n'est même jamais sorti du banc.