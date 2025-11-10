OM - Il quitte Marseille : Roberto De Zerbi annonce son départ !

Après la victoire contre Brest samedi (3-0), l’OM va passer une trêve relativement tranquille. D’ailleurs, Roberto De Zerbi a prévu que quitter Marseille quelques jours pour retourner en Italie et préparer au mieux les prochaines échéances de l’OM.
En s'imposant contre Brest samedi au Vélodrome (3-0), l'OM s'est offert un peu de répit avant d'entamer la dernière ligne droite de l'année 2025. Un soulagement pour Roberto De Zerbi qui va d'ailleurs profiter de la trêve internationale pour retourner quelques jours en Italie.
De Zerbi file en Italie
« Je vais à la Commanderie récupérer la voiture et partir en Italie. Entre cigarettes et musique, je penserai déjà à la formation pour Nice », lâche-t-il en conférence de presse avant d’évoquer ses ambitions pour les derniers matches de l’année.
« J’espère que l’équipe deviendra plus stable. Cela passe aussi par le fait de ne pas courir après les réseaux sociaux ni ce qu’on entend autour. Marseille, c’est le beau et le difficile. Aujourd’hui, nous sommes premiers, meilleure attaque, deux victoires consécutives en Ligue 1, mais il faut déjà préparer la prochaine tempête. Elle viendra ; on ne sait pas quand, mais elle viendra. Si tu t’y prépares, tu sais que c’est ainsi, et c’est aussi ça la beauté d’ici. J’ai dit aux joueurs de ne pas rater l’opportunité de vivre et de réussir ici. Ailleurs, c’est plus facile, mais moins beau. Beaucoup ont souffert à Marseille ces dernières années, les trophées ne sont pas nombreux. Laisser une empreinte ici, c’est plus fort qu’ailleurs. J’espère qu’ils me suivront ; je ne suis pas un héros ni le plus fort. C’est difficile pour moi aussi, mais je suis plus mature et j’essaie d’apprécier ce que Marseille nous donne de positif », ajoute Roberto De Zerbi.