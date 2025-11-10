OM - Il quitte Marseille : Roberto De Zerbi annonce son départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En s'imposant contre Brest samedi au Vélodrome (3-0), l'OM s'est offert un peu de répit avant d'entamer la dernière ligne droite de l'année 2025. Un soulagement pour Roberto De Zerbi qui va d'ailleurs profiter de la trêve internationale pour retourner quelques jours en Italie.

De Zerbi file en Italie « Je vais à la Commanderie récupérer la voiture et partir en Italie. Entre cigarettes et musique, je penserai déjà à la formation pour Nice », lâche-t-il en conférence de presse avant d’évoquer ses ambitions pour les derniers matches de l’année.