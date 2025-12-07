OM : Il quitte Marseille pour vivre son rêve à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques mois, Timothy Weah quittera Marseille pour s’envoler aux Etats-Unis et disputer une Coupe du monde à domicile. L’international américain reconnaît même qu’il va réaliser son rêve en jouant un Mondial sur ses terres.

Prêté par la Juventus l'été dernier, Timothy Weah réalise un début de saison très encourageant. Il peut donc se projeter assez sereinement sur l'avenir, à commencer par la Coupe du monde qu'il disputera à domicile avec les Etats-Unis. Un vrai rêve pour le joueur de l'OM.

Weah a déjà hâte d’être à la Coupe du monde « C’est un rêve. J’ai déjà joué une Coupe du monde, mais celle-ci est différente parce que c’est chez moi. Ma famille et mes amis seront là. C’est une immense fierté. On veut tout donner pour aller chercher cette Coupe du monde. Jouer à L.A., à Miami, partout… Ce sera incroyable », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer la suite de la saison de l’OM.