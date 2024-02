OM : Il lâche une annonce pour son retour

Benjamin Labrousse

En pleine crise de résultats, l’OM peut compter sur certains retours. Absent lors des deux derniers matchs de Ligue 1, Geoffrey Kondogbia a été titularisé ce jeudi en Coupe d’Europe. Disponible pour le choc face à Brest dimanche soir, le joueur de 31 ans a confié vouloir enchaîner les matchs en conférence de presse.

L’OM n’a plus le droit à l’erreur. Le club marseillais a essuyé un nouveau coup dur ce jeudi soir, en Coupe d’Europe cette fois-ci. En effet, Marseille s’est fait rejoindre dans les derniers instants du match face au Shakhtar Donetsk (2-2), et reste donc sur six matchs sans victoire toute compétition confondue.

Kondogbia de retour à l’OM

Toutefois, l’OM et Gennaro Gattuso peuvent compter sur un gros retour au milieu de terrain. Peu épargné par les blessures ces derniers temps, Geoffrey Kondogbia était titularisé par l’Italien pour ce match de Ligue Europa jeudi. Absent face à Lyon et Metz, le Centrafricain sera de la partie face à Brest dimanche soir (20h45).

« J'espère pouvoir enchaîner »