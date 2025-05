OM : Il annonce une véritable folie avant de signer !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé à l’AJ Auxerre, Djibril Cissé a rapidement fait parler de lui en France, avant de signer à Liverpool puis de revenir par la grande porte du côté de l’OM. Au cours d’un entretien accordé à Carré, l’ancien attaquant français a révélé qu’il avait réalisé une grosse folie au tout début de sa carrière.

Au cours d’un entretien accordé à Carré, l’ancien attaquant de l’équipe de France (2002-2011) s’est confié sur les folies financières qu’il avait pu réaliser au cours de sa carrière. Pour Cissé , cela concerne l’achat d’une Ferrari flambant neuve, et ce bien avant son passage du côté de l’OM .

« C’est le truc le plus fou de ma carrière »

« Mon achat le plus extravagant ? Je pense que c’est la fameuse Ferrari jaune à 20 ans à Auxerre il m’est pris cette folie, c’est le truc le plus fou de ma carrière, parce qu’aussi jeune c’était pas le moment. Et surtout dans la ville, un gars avec des dreadlocks dans une Ferrari jaune habillé comme un arc-en-ciel c’est marrant. J’avais acheté une montre aussi extrêmement cher », a ainsi confié Djibril Cissé.