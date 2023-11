OM : Il annonce une énorme colère à Marseille ?

Hugo Chirossel

Si l'OM est toujours invaincu en Ligue Europa, le bilan est bien différent en championnat. Cela fait presque deux mois que les Olympiens ne se sont plus imposés en Ligue 1, eux qui restent sur un match nul à Strasbourg samedi dernier. Si les supporters marseillais ont toujours répondu présent pour le moment, Bernard Pardo estime que leur colère risque de bientôt se faire entendre.

L’OM continue de piétiner. Avant d’enchaîner trois matchs consécutifs au Stade Vélodrome, face à l’Ajax Amsterdam, le Stade Rennais, puis l’OL, les hommes de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec par Strasbourg samedi dernier (1-1). L’OM ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier lors de la réception du Havre (3-0) et voit les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions s’éloigner dangereusement.

«On a 63 000 personnes présentes à tous les matchs»

« Je suis triste de voir mon OM comme ça. On est malmené à l’extérieur, à la maison on n’arrive pas à être le patron, à s’affirmer… Alors qu’on a 63 000 personnes présentes à tous les matchs. Et ils ne sont pas là contre nous, ils sont là pour nous », a confié Bernard Pardo auprès de La Provence . Jusqu’à maintenant, les Olympiens ont toujours pu compter sur le soutien de leurs supporters. Mais pour l’ancien joueur de l’OM, s’ils ne redressent pas la barre prochainement, le Stade Vélodrome risque de commencer à gronder.

«S’ils continuent comme ça, ça risque d’arriver»