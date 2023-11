Fiasco pour l’OM, une catastrophe est redoutée

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM fin septembre, Gennaro Gattuso n’a obtenu qu’une seule victoire en Ligue 1 pour le moment, le 8 octobre face au Havre (3-0). Samedi dernier, les Olympiens n’ont réussi à ramener qu’un point de leur déplacement sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Une performance et un résultat décevants qui commencent sérieusement à inquiéter en interne.

Depuis son arrivée à l’OM en septembre dernier pour prendre la succession de Marcelino, Gennaro Gattuso a toujours eu un discours très positif et paternaliste envers ses joueurs. Samedi soir, le technicien italien a affiché un autre visage, celui d’un entraîneur en colère et insatisfait de la prestation de son équipe.

Gattuso très déçu après le nul à Strasbourg

Comme indiqué par RMC Sport , Gennaro Gattuso attendait beaucoup du déplacement à Strasbourg, qui s’est soldé par un match nul (1-1). L’entraîneur de l’OM voyait son équipe progresser et pensait que le travail effectué pendant la trêve internationale allait porter ses fruits.

L’OM commence sérieusement à s’inquiéter