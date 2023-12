OM : Il annonce du lourd pour ces deux recrues

Hugo Chirossel

Arrivés à l’OM l’été dernier alors qu’ils évoluaient respectivement à Watford et à Sheffield United, le rendement d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye est encore insuffisant pour le moment. Présent en conférence de presse ce mardi, Amine Harit s’est exprimé sur ses deux coéquipiers et estime qu’ils sont enfin en train de prendre leurs marques à Marseille.

À l’image des autres attaquants de l’OM, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye peinent à convaincre depuis qu’ils sont arrivés l’été dernier et ne sont pas épargnés par les critiques. Malgré tout, Amine Harit voit les deux internationaux sénégalais en progression ces derniers temps.

«Je les trouve mieux depuis quelque temps»

« Je les trouve mieux depuis quelque temps à l'image des résultats de l'équipe. Ismaïla a déjà une expérience des matchs à enjeux. Iliman arrive d'Angleterre, c'est différent, il fallait lui laisser du temps, mais il est bourré de qualités », a déclaré Amine Harit en conférence de presse.

«Ils peuvent faire très mal en championnat et en Europe»