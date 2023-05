OM : Il a vécu une terrible désillusion

Thibault Morlain

En décembre dernier, l’équipe de France avait atteint la finale de la Coupe du monde au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un très beau parcours au Qatar, échouant donc à la dernière marche face à l’Argentine. Un tournoi que Jonathan Clauss a regardé de chez lui. Une désillusion pour le joueur de l’OM qui s’imaginait avec les Bleus au Mondial.

A la Coupe du monde, l’OM avait des représentants en équipe de France. Matteo Guendouzi et Jordan Veretout avaient ainsi été appelés par Didier Deschamps. Ça n’a en revanche pas été le cas de Jonathan Clauss. Pourtant, on s’attendait à voir le latéral droit être sélectionné, lui qui était des précédents rassemblements des Bleus. Deschamps en a finalement décidé autrement, se privant ainsi de Clauss.

« C’est un choc »

Alors qu’il se voyait au Qatar avec la France, Jonathan Clauss a donc dû digérer cette désillusion. Et ça n’a pas été simple pour le joueur de l’OM. « Vient cette liste et je n’y suis pas. C’est un choc parce que c’est un chaos quand vous faites d’un rêve un objectif et que cet objectif n’est pas rempli. Dans la tête, dans l’égo, dans le rendre fier les autres, c’est un réel chaos », avait avoué Clauss pour le média Carré .

« Je l’ai digéré par le fait de me vider la tête dans d’autres domaines »