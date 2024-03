OM - Guendouzi : Les vieux démons ressurgissent !

Thomas Bourseau

Alors qu’il fut indéboulonnable sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM le temps d’une saison, Matteo Guendouzi a bénéficié d’un tout autre traitement de la part d’Igor Tudor lors de l’exercice précédent. Ce qui l’a poussé à relever un autre challenge ailleurs que dans la cité phocéenne : à Rome. Cependant, le milieu de terrain de la Lazio risque de voir débarquer Tudor dans les prochaines heures…

Matteo Guendouzi a pris la décision de quitter l’OM au terme de la dernière saison. Pour quelle raison ? L’international français ne s’en est pas caché en interview pour Téléfoot à l’automne 2023 et plus récemment pour Canal+. Pour le Canal Football Club , Guendouzi tenait le discours suivant en février dernier. « Non, pas de regret, parce que j'étais venu pour un projet de jeu, un projet avec le club. C'était un projet très attractif pour moi, qui allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Sur ma deuxième saison, ça avait commencé à changer »

Guendouzi change d’air à cause de Tudor à l’OM

« Quand ça change de coach, ça change forcément d'équipe, de style de jeu, donc ça convient à certains et pas à d'autres joueurs. Si j'en ai voulu aux dirigeants que le projet change ? Non, je n'en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j'ai fais là-bas ». a conclu Matteo Guendouzi. Totalement relancé à la Lazio par Maurizio Sarri qui a cependant été démis de ses fonctions en milieu de semaine dernière, le milieu de terrain du club romain risque de voir débarquer l’entraîneur qui l’a mis sur le banc à l’OM la saison dernière : Igor Tudor.

Tudor à Rome pour parapher son nouveau contrat à la Lazio ?