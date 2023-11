OM : Grosse erreur de Gattuso avec cette recrue ?

Alexis Brunet

Il y a eu beaucoup de roulements à l'OM cet été. De nombreux joueurs sont partis, et d'autres sont arrivés. Illiman Ndiaye a notamment débarqué en provenance de Sheffield United. Et pour l'instant, cela n'est pas une franche réussite. Mais cela s'explique peut-être par son mauvais positionnement. En effet, Gennaro Gattuso le fait jouer sur le côté, alors qu'il préfère évoluer dans l'axe.

L'OM n'est pas à la fête en ce début de championnat. Les hommes de Gennaro Gattuso sont neuvièmes de Ligue 1, et ils sortent d'un triste match nul face à Lille, samedi. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang est à la peine, mais il n'est pas le seul.

Illiman Ndiaye a du mal

Globalement, les attaquants de l'OM ont du mal en ce début de saison. En plus de Pierre-Emerick Aubameyang, Illiman Ndiaye a lui aussi un léger retard à l'allumage. Le Marseillais n'a pour le moment marqué qu'un seul but et délivré deux passes décisives, en quinze matches toutes compétitions confondues. Des statistiques bien éloignées de celles qu'il avait réalisées avec Sheffield United, l'année dernière.

Gattuso utilise Ndiaye sur un côté et non dans l'axe