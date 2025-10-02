OM - Greenwood : Grosse surprise avec… le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur avec l’OM mardi soir en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam, Mason Greenwood a confirmé tout son talent. Et Daniel Riolo affiche d’ailleurs une théorie assez inattendue, expliquant que l’attaquant anglais de l’OM s’inspirait forcément de l’animation offensive affichée par le PSG pour sa progression. Explications.

Et si Mason Greenwood était directement influencé par… le PSG ? Il faut dire que Luis Enrique a réussi à instaurer au sein du club de la capitale un collectif aujourd’hui parfaitement huilé, et notamment dans une animation offensive qui a permis à Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d’Or. Et selon Daniel Riolo, nombreux sont les attaquants à s’en inspirer, y compris Greenwood avec l’OM.

Le PSG, un modèle pour les autres ? « Souvent il y a des équipes qui servent de modèle. Je crois vraiment que ce qu’a fait le PSG dans la deuxième partie de saison avec l’implication collective de tous, beaucoup d’entraîneurs en Europe ont regardé et se sont servis de ça pour faire passer le message auprès de leurs joueurs. Regardez les offensifs, regardez Kvara comme il court, regardez un Dembélé, écoutez leur discours. Je pense qu’il y a une sorte de rayonnement de cette équipe qui a servi beaucoup d’entraîneurs et qui a peut-être mis du plomb dans la tête de certains joueurs », a expliqué Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, avant de s’attarder sur le cas Mason Greenwood à l’OM.