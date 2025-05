OM : Greenwood annonce son club pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un magnifique but samedi soir avec l'OM sur la pelouse du Havre, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Mason Greenwood a ensuite pris la parole en zone mixte pour donner son sentiment. Et l'attaquant anglais en a profité pour clairement laisser entendre qu'il serait toujours à l'OM la saison prochaine...

Recrue phare du dernier mercato estival à l'OM pour près de 30M€, Mason Greenwood était logiquement attendu au tournant cette saison. Dans les chiffres, l'attaquant anglais affiche un bon rendement (19 buts, 5 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues), mais c'est davantage son irrégularité et son manque d'investissement qui ont souvent irrité Roberto De Zerbi. À tel point que son avenir à l'OM a été un véritable sujet ces dernières semaines...

« Incroyable d'avoir atteint cet objectif »

Mais samedi soir, sur la pelouse du Havre (victoire 3-1), Mason Greenwood a fait taire ses détracteurs avec un but magnifique, et qui a permis de valider la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions : « C’était important de gagner. On a travaillé toute l'année pour atteindre la Ligue des Champions. C'était notre ambition et nous l'avons réalisée. C'est un grand sentiment, c'est incroyable d'avoir atteint cet objectif », a indiqué Greenwood en zone mixte après le match.

Greenwood annonce qu'il reste à l'OM ?

Et alors qu'il a fait l'objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines, l'attaquant de l'OM a lâché une phrase lourde de sens sur son avenir : « C’est un sentiment incroyable de revenir jouer en Ligue des Champions ». Mason Greenwood s'y voit déjà, ce qui semble donc exclure un départ de l'OM cet été...