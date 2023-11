OM : Gattuso tente un coup avec un joueur qui fait halluciner Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison plus que poussive, Azzedine Ounahi peine à retrouver son meilleur niveau, celui qu'il avait affiché durant la Coupe du monde et qui lui avait permis d'impressionner Luis Enrique après le huitième de finale remporté par le Maroc contre l'Espagne. Cependant, Gennaro Gattuso met tout en œuvre pour que l'ancien Angevin brille à nouveau.

« J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris ». Cette déclaration est signée Luis Enrique et le numéro 8 n'est autre qu'Azzedine Ounahi. L'actuel entraîneur du PSG était alors sélectionneur de l'Espagne et venait de se faire éliminer par le Maroc grâce notamment à une magnifique prestation du joueur qui allait signer à l'OM quelques semaines plus tard. Néanmoins, le joueur encensé par Luis Enrique n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de saison.

Vente OM : «C’est acté», un énorme projet est annoncé à Marseille https://t.co/DyP7FDctmO pic.twitter.com/TFEwLIlJ6S — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Gattuso veut relancer Ounahi

Blessé au dos, Azzedine Ounahi n'a plus joué depuis le 21 octobre mais semble enfin sur le retour. Ce sera l'occasion pour le Marocain de faire oublier un début de saison décevant, mais selon les informations de La Provence, cela n'inquiète pas Gennaro Gattuso. Le technicien italien, à l'inverse de son prédécesseur Marcelino, a totalement confiance en l'ancien Angevin et met tout en œuvre pour le relancer. Resté à Marseille durant la trêve internationale, Ounahi a ainsi pu travailler au sein d'un groupe resserré avec Gattuso.

Les absences de Rongier et Gueye

Il faut dire que son retour est très important. Et pour cause, l'OM est déjà confronté à l'absence longue durée de Valentin Rongier, tandis que la suspension de Pape Gueye ne prendra fin que le 10 décembre. D'ici-là, Gennaro Gattuso compte bien s'appuyer sur Azzedine Ounahi et retrouver le joueur qui avait fait halluciner Luis Enrique il y a un an.