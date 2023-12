OM : Gattuso pique une colère, un cadre lui répond

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso était très remonté après ses joueurs malgré le quatrième succès marseillais en un peu plus d'une semaine. L'entraineur italien craignait un relâchement de ses troupes et il ne s'était pas trompé. Très agité dans sa zone technique, il n'a pas arrêté de crier sur ses hommes. Jordan Veretout estime qu'il a eu raison de s'énerver de la sorte.

Il aurait sans doute signé pour un succès pareil il y a deux semaines de cela mais tout a bien évolué depuis et Gennaro Gattuso ne cesse de monter le degré d'exigence. Malgré la victoire 4 buts à 2 à Lorient, l'entraineur de l'OM n'a pas aimé la prestation de ses joueurs, notamment en deuxième période. A 3-0, il grondait déjà ses joueurs car il voyait beaucoup de choses qui ne lui plaisait pas et craignait un relâchement qui s'est donc manifesté au retour des vestiaires. Après avoir dressé l'analyse de cette rencontre, Jordan Veretout, un homme fort du vestiaire, s'est exprimé sur l'énervement de son coach.

«Il faut jouer avec l’expérience, parfois il faut calmer le jeu»

« On a fait une très bonne première mi-temps mais on ne doit pas se contenter de ça. Notre seconde mi-temps n’est pas à l’image de ce qu’on veut faire. On doit retenir ce qu’on a fait en première période et le faire sur un match entier. Le système ? C’est la décision du coach mais on est bien avec ce système, on l’a bien fait à Lyon aussi, derrière on a de la sécurité, on arrive à aller chercher haut, on est bien sur le terrain mais on ne doit pas se contenter d’une seule mi-temps. On n’a pas le droit de concéder autant d’occasions car à 4-3 le match aurait été différent. Il faut jouer avec l’expérience, parfois il faut calmer le jeu, on a beaucoup reculé au retour des vestiaires et ça fait beaucoup d’espaces à gérer sur le terrain, la défense était basse et remonter 70 mètres, c’est tout de suite plus dur. On retient la victoire, ce sont trois points importants et on doit continuer dans la lignée de cette première mi-temps », a estimé le milieu de terrain de l'OM au micro de Prime Vidéo . Pour lui, la colère de Gennaro Gattuso était légitime.

«Il a raison dans les faits»