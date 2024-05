OM : Gasset impressionne à l’étranger !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a réalisé un petit miracle en emmenant l’Olympique de Marseille vers une demi-finale de Ligue Europa. Il y affrontera l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, qui n’a pas tari d’éloges au sujet du travail opéré par le Français ces derniers mois.

Quatrième entraineur de l’OM en moins d’un an, Jean-Louis Gasset a été appelé par Pablo Longoria pour sauver la fin de saison. Et c’est une mission en grande partie réussie avec l’accession au dernier carré de la Ligue Europa, même si les choses se passent moins bien en Ligue 1.

« Je pense que Gasset a fait un excellent travail »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Gian Piero Gasperini a dit tout le bien qu’il pense de Jean-Louis Gasset et de son travail à l’OM ces derniers mois. « Ce que je pense de Gasset ? J'ai vu jouer son Marseille. Il a réussi à emmener cette équipe en demi-finale de la Ligue Europa et l’a rendue assez flexible dans sa façon de jouer. Je pense qu'il a fait un excellent travail » a expliqué le coach de l’Atalanta, d’après Mediaset .

