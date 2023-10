OM : En direct, il annonce vouloir faire couler l’OL

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et la crise englobe toujours un peu plus l’OL. Le club lyonnais chasse toujours sa première victoire de la saison et se présentera au Vélodrome dimanche dans une position plus que délicate face à l’OM. Milieu de terrain du club phocéen, Jordan Veretout compte bien enfoncer un peu plus l’Olympique Lyonnais.

L’OL est en pleine crise. Depuis le début de la saison, le club lyonnais est toujours en quête de sa première victoire en Ligue 1. Sous Fabio Grosso, arrivé à la mi-septembre, l’Olympique Lyonnais reste sur trois défaites et un match nul. Et cette semaine a été particulièrement mouvementée à Lyon.

Semaine noire pour l’OL

En effet, lundi soir, Jérôme Rothen a dévoilé sur les ondes de RMC que certains joueurs lui avaient affirmé en avoir marre de Fabio Grosso et qu’il était l’un des entraîneurs les plus nuls qu’ils aient eu. Pour son émission Rothen s’enflamme , l’ancien du PSG confiait même que la gestion humaine de Grosso laissait à désirer en expliquant que le jour même de la défaite face à Clermont dimanche dernier (1-0), le coach de l’OL avait écarté plusieurs joueurs du groupe. De quoi, selon L’Équipe , pousser Fabio Grosso à demander mardi pendant l’entraînement qu’il a finalement annulé au coupable de se dénoncer.

Vente OL : En pleine crise, il balance sur Aulas https://t.co/KzFwEaEb5o pic.twitter.com/iQYR9KXi1M — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Veretout : «On est pas à la position où l'on veut être. Gagner ces 3 points au Vélodrome c'est un plus»