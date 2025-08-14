OM - Départ de De Zerbi : Il vend la mèche

Ces dernières années, l’OM s’était habitué à perdre ses entraîneurs prématurément. Mais Pablo Longoria a retrouvé un semblant de stabilité avec Roberto de Zerbi, visiblement décidé à poursuivre son aventure à Marseille. D’autant que sa formation est parvenue à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa deuxième place. Son contrat court jusqu’en juin 2027.
Le doute a vite été levé. Quelques jours après la dernière journée de championnat, l’OM annonce que Roberto de Zerbi a décidé de poursuivre l’aventure. Rassuré par sa direction, le technicien a vite pris la décision de rempiler. Pour Salim Lamrani, ce choix n’est pas vraiment surprenant.
« Il ne part jamais »
Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Lamrani a précisé qu’il n’était pas dans les habitudes du technicien de quitter le navire après seulement une saison. « Il ne part jamais. Il s’en va soit si le cycle est terminé, soit s’il y a des divergences avec la direction » a-t-il précisé sur le plateau de Winamax TV.
De Zerbi bien inscrit dans le projet de l'OM
Présent à ses côtés, Walid Acherchour en a remis une couche, précisant que De Zerbi n’avait jamais songé à quitter l’OM cet été. « C’était sa volonté de rester à Marseille une saison de plus. Il ne voulait pas partir. Il voulait participer à la Ligue des champions » a-t-il confirmé.