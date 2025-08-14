OM - Départ de De Zerbi : Il vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, l’OM s’était habitué à perdre ses entraîneurs prématurément. Mais Pablo Longoria a retrouvé un semblant de stabilité avec Roberto de Zerbi, visiblement décidé à poursuivre son aventure à Marseille. D’autant que sa formation est parvenue à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa deuxième place. Son contrat court jusqu’en juin 2027.

Le doute a vite été levé. Quelques jours après la dernière journée de championnat, l’OM annonce que Roberto de Zerbi a décidé de poursuivre l’aventure. Rassuré par sa direction, le technicien a vite pris la décision de rempiler. Pour Salim Lamrani, ce choix n’est pas vraiment surprenant.

« Il ne part jamais » Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Lamrani a précisé qu’il n’était pas dans les habitudes du technicien de quitter le navire après seulement une saison. « Il ne part jamais. Il s’en va soit si le cycle est terminé, soit s’il y a des divergences avec la direction » a-t-il précisé sur le plateau de Winamax TV.